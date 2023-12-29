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Motokurye Zeynep'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı!

Motokurye Zeynep'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı!

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve motokuryelik yaptığı öğrenilen Zeynep Demir'in (41) hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaza 27 Ekim günü sabah saatlerinde, İzmir Çevreyolu Bornova viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Zeynep Demir idaresindeki 35 BTN 634 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Murat G. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın, metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemini alırken, ağır yaralandığı belirlenen Demir, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç motokurye Zeynep Demir hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Daha sonra ailesine teslim edilen Demir'in cenazesi, dün toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Murat G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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