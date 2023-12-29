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Yılın son işlem gününde altının kilogram fiyatı geriledi

Yılın son işlem gününde altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 1 milyon 960 bin lira, en yüksek 2 milyon 45 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 1 milyon 960 bin lira oldu. 

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 932 milyon 333 bin 576,42 lira, işlem miktarı ise 1.485,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 171 milyon 744 bin 69,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler ile Türk Ekonomi Bankası olarak sıralandı.

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