Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı-kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşandı.

Suudi yetkililer bazı taleplere olumsuz cevap verdi. Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.

Sahaya çıkmama kararı aldılar

Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasını talep etti.

Talepler karşılanmazsa takımlar sahaya çıkmama kararı aldı.

TFF ve kulüp başkanları görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası kulüplerin maça çıkacağı açıklandı.

Galatasaray geri döndü

Ancak Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü.

Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacak.

Tişört ve pankarta onay yok

Yetkililer, İstiklal Marşı konusunda bir problem olmadığını ancak tişört ve pankarta onay çıkmadığını aktardı.

TFF ne dedi?

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda." dedi.

Galatasaray'dan paylaşım

Yetkililerin görüşmeleri sürerken gelişmelerin ardından Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!" denildi.