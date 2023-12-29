İFM ile İTÜ bilgi teknolojilerinde işbirliğine gitti

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) finans sektöründeki bilgi teknolojilerine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.

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İFM'den yapılan açıklamaya göre, protokolün imzaları İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından atıldı.

Protokol kapsamında, İTÜ’nün akademik bilgi birikimi ve araştırma yetkinliği ile İFM'nin sektörel deneyimi bir araya getirilerek finans alanında bilgi teknolojileri üzerine derinlemesine pazar analizlerinin yapılması öngörülüyor. Yapılacak analizler, İTÜ akademisyenleri tarafından hazırlanacak ve finans sektöründe bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri, mevcut durumu ve gelecek trendleri içerecek. Analizler her 3-4 ayda bir İFM tarafından ücretsiz olarak kamu erişimine açılacak.

Protokol ayrıca, İTÜ öğrencilerine İFM'de staj yapma imkanı sağlayacak. İFM, kendisi tarafından belirlenecek sayıda İTÜ öğrencisi için staj ve aday mühendislik olanakları sağlamaya gayret edecek. Bu sayede, Türkiye'de bilgi teknolojileri alanında uzmanların yetiştirilmesine destek olunması, sektördeki ihtiyaçların daha iyi anlaşılması ve çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Ana amacımız çok boyutlu finansal hizmetler ekosistemi oluşturmak"

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, küresel bir finans merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul Finans Merkezi olarak, ana amacımız, çok boyutlu finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemini oluşturmak. Bu ana amacı gerçekleştirebilmek adına üç temel hedefimizi belirtmek isterim. Öncelikle, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak adına çalışmalarımıza odaklanmaktayız. Bir diğer hedefimiz olan finansal piyasalarımızın ve ürünlerimizin derinleşmesini oldukça önemsiyoruz. İFM'nin tüm katılımcılarına yeni iş ve yatırım fırsatları sunmayı da önemli bir hedef olarak görmekteyiz. Bu hedeflere ulaşmak için paydaşlarımızla bir araya gelerek var olan pastayı daha da büyütmeyi ve Türkiye’nin bu pastadan daha fazla pay almasını sağlayacağız."

İTÜ ile yapılan işbirliğinin önemine dikkati çeken Erdem, İFM'nin uluslararası ticaret merkezi haline geldiğini, Türkiye'nin en önemli varlıklarından biri olan nitelikli insan kaynağını daha da artırmak adına İFM'de uluslararası tecrübeye sahip personelin istihdamı için çeşitli avantajlar tanımlandığını bildirdi.

Erdem, "Bu teşvik kaleminin ana amacı hem tersine beyin göçünü özendirmek hem de nitelikli uluslararası iş gücünü ülkemize çekmektir. Bilgi teknolojilerinin finans sektöründe oynadığı kritik rolün farkındayız. Bu nedenle, bu alanda ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan İTÜ ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu protokol hem sektörümüzün hem de ülkemizin bilgi teknolojileri alanında rekabet gücünü artırarak yenilikçi ve katma değerli çözümler üretmemize imkan sağlayacaktır. Ayrıca, İTÜ öğrencilerine staj ve aday mühendislik fırsatları sunarak, sektörümüze nitelikli insan kaynağı kazandırmayı da önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.