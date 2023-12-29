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Altay Bayındır, Manchester United'da kaleyi devralıyor

Altay Bayındır, Manchester United'da kaleyi devralıyor

Manchester United'ın 1. kalecisi Andre Onana, Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. Bu sürede en az 5 resmi maçta kaleye geçme şansı Altay Bayındır'da olacak.

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Altay Bayındır için sevindiren bir gelişme yaşandı.

İngiliz ekibinde kaleci Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Nottinghgam Forest ile oynanacak maçta kaleyi koruması beklenen Onana, daha sonra milli takım kampına katılmak için İngiltere'den ayrılacak.

En az 5 maçta forma giyecek

Onana'nın milli takıma çağrılmasıyla Altay Bayındır, 8 Ocak Pazartesi günü FA Cup üçüncü turunda Wigan Athletic maçı ile başlayacak süreçte en az 5 maç Manchester United'ın kalesini koruyacak.

Henüz forma giyemedi

Milli oyuncu Premier League'de de Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kesin olarak kalede olacak.

Altay Bayındır'ın transfer olduğu günden bu yana Manchester United formasıyla henüz sahada yer alamadı.

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