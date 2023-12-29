BIST 7.470
DOLAR 29,54
EURO 32,68
ALTIN 1.959,79
HABER /  EKONOMİ

'Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı' iddiasına yalanlama

'Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından Başkanlığın bina fotoğrafı kullanılarak paylaşılan, "Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı." iddiasının doğru olmadığını açıkladı

Abone ol

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu ve söz konusu paylaşımlarda yer alan linklerle kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Paylaşım yapan hesap ve link verilen internet sitesiyle ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların açıklamaları haricinde, resmi kurumlar adına yapılan herhangi bir açıklama ve iddiaya itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
Altay Bayındır, Manchester United'da kaleyi devralıyor
Altay Bayındır, Manchester United'da kaleyi devralıyor
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe zam geldi
MEB çalışanlarına yüzde 50 indirim
MEB çalışanlarına yüzde 50 indirim
İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama
İFM ile İTÜ bilgi teknolojilerinde işbirliğine gitti
İFM ile İTÜ bilgi teknolojilerinde işbirliğine gitti
Ankara’da yakalanan 5 DEAŞ mensubu tutuklandı!
Ankara’da yakalanan 5 DEAŞ mensubu tutuklandı!
Hastanedeki doktor odasından 35 bin lira çalan 2 kişi yakalandı!
Hastanedeki doktor odasından 35 bin lira çalan 2 kişi yakalandı!
Ukrayna'ya yapılan füze saldırısı sonucu 6 kişi öldü!
Ukrayna'ya yapılan füze saldırısı sonucu 6 kişi öldü!
Yaşlı adam evde ölü bulundu
Yaşlı adam evde ölü bulundu