BIST 7.470
DOLAR 29,54
EURO 32,68
ALTIN 1.959,79
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın

Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın

Suudi Arabistan'da başkenti Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finali, Fenerbahçe ve Galatasaylı futbolcuların ısınmaya Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iptal oldu. Bunun üzerine Beşiktaş kulübü, maçın kendi statlarında oynanmasını teklif etti.

Abone ol

Beşiktaş, Suudi Arabistan'da başkenti Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal olması sonrası maçın kendi stadlarında oynanması için çağrıda bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı ve maç iptal edildi.

Beşiktaş: Kapımız açık

Bunun üzerine Beşiktaş kulübü, maçın kendi statlarında oynanması çağrısında bulundu. Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz."

ÖNCEKİ HABERLER
YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi
YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi
İsrail'e soykırım davası açıldı!
İsrail'e soykırım davası açıldı!
'Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı' iddiasına yalanlama
'Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı' iddiasına yalanlama
Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
Altay Bayındır, Manchester United'da kaleyi devralıyor
Altay Bayındır, Manchester United'da kaleyi devralıyor
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe zam geldi
MEB çalışanlarına yüzde 50 indirim
MEB çalışanlarına yüzde 50 indirim
İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama
İFM ile İTÜ bilgi teknolojilerinde işbirliğine gitti
İFM ile İTÜ bilgi teknolojilerinde işbirliğine gitti
Ankara’da yakalanan 5 DEAŞ mensubu tutuklandı!
Ankara’da yakalanan 5 DEAŞ mensubu tutuklandı!