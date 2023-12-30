BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  SPOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası! Otelde fenalaştı ambulans çağrıldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası! Otelde fenalaştı ambulans çağrıldı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yaşanan krizin ardından iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının istendiği belirtilen Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği iddia ediliyor. Öte yandan otelde fenalaşan Büyükekşi için ambulans çağrıldı...

Abone ol

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "Atatürk pankartı" ve "Atatürk tişörtü" krizi yaşandı. Takımların maç öncesinde sahaya Atatürk tişörtleriyle ve seremoniden önce sahaya Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi, Suudiler tarafından kabul görmedi.

Erdoğan istifa etmesini istedi iddiası

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Maçtan önce Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkılmasına izin verilmediği için sahaya çıkmayı reddetti. Süper Kupa maçının iptal olduğu açıklandı! Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı'nın istifasını istediği konuşuluyor. 

Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası

Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk skandalının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberinde göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği belirtildi.

Fenalaştı, doktor kontrolüne alındı

TRT Spor'un haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi otelde fenalaştı. Otele ambulans çağrıldı. Büyükekşi doktor kontrolüne alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı oynanamadı! Taraftarlar stattan ayrıldı
Süper Kupa maçı oynanamadı! Taraftarlar stattan ayrıldı
Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma!
Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma!
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
Disney'e sessiz kalmışlardı! Ünlü isimlerden Atatürk paylaşımları
Disney'e sessiz kalmışlardı! Ünlü isimlerden Atatürk paylaşımları
THY Melbourne'e tarifeli seferlere başlıyor
THY Melbourne'e tarifeli seferlere başlıyor
Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den ortak açıklama
Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den ortak açıklama
Fatih Altaylı duyurmuştu! Suudi Arabistan fikri Ali Koç'tan çıktı
Fatih Altaylı duyurmuştu! Suudi Arabistan fikri Ali Koç'tan çıktı
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi
YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi
İsrail'e soykırım davası açıldı!
İsrail'e soykırım davası açıldı!
'Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı' iddiasına yalanlama
'Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı' iddiasına yalanlama