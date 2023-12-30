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Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu mu?

Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu mu?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bunun üzerine karşılaşmanın nerede ve ne zaman oynanacağı da merak edildi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bu kararın ardından Süper Kupa finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı merak edilmeye başlandı.

Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig'den birçok takım, kupa finalinin kendi statlarında oynanması yönünde Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrıda bulundu.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Ancak şu an için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Kupa finalinin nerede ve ne zaman oynanacağına dair açıklama yapılmadı. 

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev karşılaşmanın Ocak ayı içinde oynanması bekleniyor. Maçın hangi stadyumda oynanacağının ise ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor. 

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