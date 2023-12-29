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Süper Kupa maçı oynanamadı! Taraftarlar stattan ayrıldı

Süper Kupa maçı oynanamadı! Taraftarlar stattan ayrıldı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması beklen Süper Kupa Finali iptal edildi. Maç için Riyad'a giden taraftarlar ise iptal kararının ardından stadyumdan ayrılmaya başladı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali öncesi tarihi bir kriz yaşanıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park Stadı’nda oynanması planlanan mücadeleye Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün yer aldığı pankartla çıkması planlanan takımlara Suudi yetkililer tarafından izin verilmediği öne sürülmüştü.

Bu iddiaların ardından TFF'den resmi açıklama gelmişti.

Takımlar toplantı yaptı

Günün devamında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yaptı.

Süper Kupa maçının oynanacağı belirtiliyordu ancak belirsizlik aşılamadı. İki takım da otellerinden ayrılmadı.

Kulüpler maça çıkmama kararı aldı

TFF ve kulüp başkanları görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası kulüplerin maça çıkacağı açıklandı.

Taraftarlar saatlerce bekledi

Maçın başlamasına saatler kala tribünlere gelen taraftarlar ise maçın oynanıp oynanmayacağını beklemeye başladı.

Stadyumdan ayrıldılar

Saatler süren beklemenin ardından iptal kararının ardından taraftarlar stadyumdan ayrılmaya başladı.

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