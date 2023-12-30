Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken paylaşım! 'Yurtta sulh tantanası başladı'

AK Parti eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad’da planlanan ancak yaşanan kriz sonrası iptal edilen Süper Kupa Finali ile ilgili yaşananlar sonrası yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi sonrası iptal edildi. Suudi yetkililerin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlarla sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı aldı.

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Çamlı’nın ifadeleri şöyle: "'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk... Yine bir tantanadır gidiyor..." Çamlı'nın ifadeleri, X'te tepkiye neden oldu, onlarca yorum yapıldı.