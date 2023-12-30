Siyaset tek yürek oldu! Süper Kupa ikiye bölünsün, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon ilan edilsin

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "Atatürk pankartı" ve "Atatürk tişörtü" krizi yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray bunun üzerine maça çıkmadı ve maç ertelendi. Siyaset dünyasından maçın iptal edilmesinin ardından peş peşe paylaşımlar geldi. İşte siyasilerin Süer Kupa maçının iptal edilmesinin ardından yaptıkları o paylaşımlar...