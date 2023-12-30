Siyaset tek yürek oldu! Süper Kupa ikiye bölünsün, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon ilan edilsin
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Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan yönetiminin Atatürk tişörtü ve "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" pankartına izin vermemesi nedeniyle Süper Kupa maçına çıkmadı. Maç iptal edildi. Siyasi liderler peş peşe açıklamalarla karara destek verdi. İki takımın da şampiyon ilen edilmesi ve kupanın ikiye bölünmesini önerenler bile oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "Atatürk pankartı" ve "Atatürk tişörtü" krizi yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray bunun üzerine maça çıkmadı ve maç ertelendi. Siyaset dünyasından maçın iptal edilmesinin ardından peş peşe paylaşımlar geldi. İşte siyasilerin Süer Kupa maçının iptal edilmesinin ardından yaptıkları o paylaşımlar...
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İşte siyasilerin Süper Kupa maçının ertelenmesiyle ilgili paylaşımları...
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