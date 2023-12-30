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Metro İstanbul Fenerbahçe ve Galatasaray için sabaha kadar çalışacak! İşte o seferler

Metro İstanbul Fenerbahçe ve Galatasaray için sabaha kadar çalışacak! İşte o seferler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden Metro İstanbul, Suudi Arabistan'dan dönecek Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarını karşılamak için havaalanlarına ek seferler koydu. İşte o seferler...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden Metro İstanbul, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finaline çıkmama kararı ardından hafta sonu sebebiyle bazı metro hatlarında gece metrosu uygulaması olduğunu hatırlattı.

Metro İstanbul'un resmi X hesabından yapılan açıklamada, hatırlatmanın "sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için" yapıldığı belirtildi.  

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