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Kulüpler sosya medyada tek yürek oldu! Her biri İstiklal Marşı'nın bir dizesini paylaştı! İşte o paylaşımlar...

Kulüpler sosya medyada tek yürek oldu! Her biri İstiklal Marşı'nın bir dizesini paylaştı! İşte o paylaşımlar...

Suudi Arabistan'da yaşanan rezaletin ardından Süper Lig'de mücadele eden spor kulüpleri sosyal medyada birlik gösterisi yaptı. Her takım İstiklal Marşı'dan bir dizeyi paylaştı...

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan Atatürk pankartı krizinin ardından takımlar sahaya çıkmadı ve karşılaşma iptal edildi. Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası Süper Lig'de mücadele eden spor kulüpleri sosyal medyada İstiklal Marşı'nın her dizesini birbirlerini etiketleyerek paylaştı ve birlik gösterisi yaptı. İşte o paylaşımlar... 

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