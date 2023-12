Enkaz kentte depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu. Hataylıların yeni yıl dilekleri ise memleketlerinin bir an önce eski haline dönmesi.

Asrın felaketinde Hatay’da yaklaşık 25 bin vatandaş vefat etmiş, yüz binlerce vatandaş da depremden doğrudan etkilenmişti. Enkaza dönen Antakya kent merkeziyse enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle adeta araziye döndü. Hayalet şehri andıran kentte yeni yıla sayılı günler kala buruk bir heyecan yaşanıyor. 2023 yılını depremlerle geçiren Hataylıların en büyük dilekleri memleketlerinin bir an önce eski güzel günlerine dönebilmesi.



“Yeni yıldan beklentimiz bir an önce eski günlerimize dönmek”

Depremler sonrası hayallerle yaşamaya başladıklarını dile getiren Ahmet Aksoy, “En son deprem gecesini hatırlıyorum. O gün bu gündür gelip, gidiyorum boş. Hayallerle yaşıyoruz, her zaman ki biz Hataylılar üzüntüyü pek sevmeyiz. Yine eğleneceğiz. Yeni yıldan beklentimiz bir an önce eski günlerimize dönmek. Eski günlere dönmenin hayaliyle yaşıyoruz, yoksa burada kimse yaşayamaz” dedi.



“Yeni yılda güzel şeyler olacaktır”

Yeni yılda güzel şeyler olacağına inandığını belirten Selen Doğruyol, “Büyük bir felaket atlattık ama yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Acısı asla yüreğimizde dinmeyecek. Yeni yılda güzel şeyler olacaktır. Öyle umuyoruz, inşallah hepimiz için hayırlısı olur. İnşallah en güzel şeyler bizi bulur” ifadelerini kullandı.



“Tek umudum Hatay’ın daha hızlı bir şekilde düzelmesi”

Umudunun memleketinin eski günlerine dönmesi olduğunu ifade eden Selin Doğruyol, “Yılbaşından pek bir beklentim yok, 2023’e beklentiler içerisinde girdik ama 1 ay sonra yaşadığımız şeyler hepimizi üzdü. Tek umudum Hatay’ın daha hızlı bir şekilde düzelmesi. Herkesin umudu bu” şeklinde konuştu.