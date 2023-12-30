Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi Türkiye'ye döndü taraftardan çoşkulu karşılama
Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları İstanbul'a döndü. Ellerinde bayraklarla takıma destek veren taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaptılar.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na akın eden taraftarlar tezahüratlar eşliğinde takımlarını beklerken, andımızı da okudu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklama yaptı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a 06.30 sularında gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.