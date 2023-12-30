Kaçak göçmenler, cayrokopter devriyesine takıldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına karşı Edremit Körfezi'nde gerçekleştirilen gyrocopter ve insansız hava aracı destekli operasyonda, 123 göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele dahilinde Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit ve Havran ilçelerinde geniş katılımlı bir çalışma düzenledi.

Toplamda 163 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, 1 gyrocopter, 1 insansız hava aracı desteği, 32 Asayiş Timi ve 6 JASAT Timi'nin koordineli çalışmasıyla şekillendi. Operasyon, havadan ve karadan yapılan denetim ve keşif faaliyetleri, daha önceden yapılan risk analizleri doğrultusunda belirlenen yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koy ve kıyı şeritlerini kapsadı.

Ayvalık ilçesinde Cayrokopter ve İHA uçuş ekibi tarafından görüntü aktarımı ve yönlendirmesiyle İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 123 Afganistan uyruklu göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyon, modern teknolojik araçlarla desteklenerek, güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesini sağladı.