BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

10 yıldır direksiyon sallayan servis şoförü Fatma görenleri şaşırttı

10 yıldır direksiyon sallayan servis şoförü Fatma görenleri şaşırttı

Hatay’da servis şoförlüğü yapan Fatma Arslan, ‘iyi ki başlamışım’ dediği mesleğinde 10 yılı geride bırakırken çocuklara mutluluk, ailelere güven veriyor.

Abone ol

Antakya ilçesinde yaşayan Fatma Arslan araç kullanmaya olan tutkusunu yaklaşık 10 yıl önce daha da ilerleterek şoförlüğe taşıdı. Çok az sayıda kadın şoförden birisi olan ve mesleğini severek yapan Arslan, günlerini direksiyon sallayarak geçiriyor. Ekmek parasını kazandığı ve ‘iyiki başlamışım’ dediği mesleğini severek yapan Arslan, azmi ve başarısıyla takdir topluyor. Yıllardır öğrencileri güvenle taşıyan Arslan, mesleğindeki başarısıyla hem velilerin hem de öğrencilerin güvenini kazanmış durumda.

Mesleğe olan tutkusunu dile getiren Arslan; "Şoförlüğü zaten ben çok seviyordum. Sekreterlik ve hosteslikten sonra bu alanda devam etmeye karar verdim. İşimi gerçekten severek yapıyorum. Her yıl geçtikçe, 'iyi ki bu mesleğe başlamışım diyorum" ifadelerini kullandı.

Severek başladığı mesleğinde 10 yıldır direksiyon salladığını belirten Arslan, “Özellikle bayan şoför olmasının veliler tarafından tercih sebebi. Velilerin memnuniyeti herkes tarafından hissediliyor. Bayan şoför olduğum için daha çok tercih edildim ve destek gördüm" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sancaktepe'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon devrildi
Sancaktepe'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon devrildi
Arnavutköy’de “Kışlık Lezzetler Festivali” başladı
Arnavutköy’de “Kışlık Lezzetler Festivali” başladı
Kaçak göçmenler, cayrokopter devriyesine takıldı
Kaçak göçmenler, cayrokopter devriyesine takıldı
Riyad'da krizi kim çıkardı? Yıldıray Oğur'un yazısı gündem oldu
Riyad'da krizi kim çıkardı? Yıldıray Oğur'un yazısı gündem oldu
Aydın'da 73 yıllık tarihi stadyum yıkılıyor!
Aydın'da 73 yıllık tarihi stadyum yıkılıyor!
Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu
Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu
Çin internet test uydularını fırlattı
Çin internet test uydularını fırlattı
MSB ve bağlı kuruluşlar190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak
MSB ve bağlı kuruluşlar190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak
Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var
Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama var
Enkaz kentte depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu
Enkaz kentte depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu
37 ilde IŞİD operasyonu: 189 kişi yakalandı
37 ilde IŞİD operasyonu: 189 kişi yakalandı
1 Ocak’ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de
1 Ocak’ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de