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Kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Bursa’da akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 90 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kızılhisar Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki alzheimer hastası Arif Çelik, eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevrede arama çalışmalarına başladı. Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarına AFAD, BAKUT, AKUT, ANDA, IHH ve NAK ekipleri de katıldı.

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