BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  MAGAZİN

Şahan Gökbakar Süper Kupa krizinde Araplara tepki gösterdi! Takipçilerden Gökbakar'a Disney şoku

Şahan Gökbakar Süper Kupa krizinde Araplara tepki gösterdi! Takipçilerden Gökbakar'a Disney şoku

Komedyen Şahan Gökbakar, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine tepki göstererek "100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını" dedi. Bu paylaşımın altına takipçilerden "Samimi olabilirdiniz eğer Disney’e ses çıkarmış olsaydınız." yorumu geldi.

Abone ol

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi.

Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin vermediği haberleri gündeme düşünce sosyal medya yıkıldı.

"Araplara meze ettiler"

Oyuncu Şahan Gökbakar da konuya dair TFF Başkanı'na tepki göstererek şunları yazdı:

"Araplara göre ATATÜRK bir siyasi. Bize göre ATATÜRK ulu önder, canımız her şeyimiz. 'Stada sokmuyoruz o zaman' diyorlar. 'Biz de gelmiyoruz zaten' diyor kulüpler. Bütün bu rezaletin mimari da TFF 100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını..."

Gökbakar'a Disney hatırlatması

Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımına Atatürk filmini son anda yayınlamaktan vazgeçen Disney hatırlatıldı ve takipçilerden yorum yağdı.

Komedyenin paylaşımına "Disneye neden tepki göstermedin?", Disney'e tepki versen samimi bulurdum da...", "Ya Disney'de neden sessiz kaldın" yorumları geldi.

"Önce Disney'e de aynı tepkisi göster sonra konuşursun"

İlgili Haberler
Riyad'da krizi kim çıkardı? Yıldıray Oğur'un yazısı gündem oldu Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar... Süper Kupa maçının iptaline neden olan forma!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi Türkiye'ye döndü taraftardan çoşkulu karşılama
Foto Galeri Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi Türkiye'ye döndü taraftardan çoşkulu karşılama Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya’da uyuşturucuyu yola döküp kaçmaya çalışan kişiler tutuklandı
Kütahya’da uyuşturucuyu yola döküp kaçmaya çalışan kişiler tutuklandı
Bedelli askerlik ücreti 180 bin TL'yi geçebilir
Bedelli askerlik ücreti 180 bin TL'yi geçebilir
Kalp damar hastalıkları için spesifik gen grupları inceleniyor
Kalp damar hastalıkları için spesifik gen grupları inceleniyor
Eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen 2 otobüs yolcusu tutuklandı
Eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen 2 otobüs yolcusu tutuklandı
Kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Kaybolan 90 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi
Restoran ve kafeler için yeni dönem başlıyor! Ticaret Bakanlığı duyurdu
Restoran ve kafeler için yeni dönem başlıyor! Ticaret Bakanlığı duyurdu
Bakanlık 2024 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi! Su, elektrik ve gaz...
Bakanlık 2024 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi! Su, elektrik ve gaz...
10 yıldır direksiyon sallayan servis şoförü Fatma görenleri şaşırttı
10 yıldır direksiyon sallayan servis şoförü Fatma görenleri şaşırttı
Sancaktepe'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon devrildi
Sancaktepe'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon devrildi
Arnavutköy’de “Kışlık Lezzetler Festivali” başladı
Arnavutköy’de “Kışlık Lezzetler Festivali” başladı
Kaçak göçmenler, cayrokopter devriyesine takıldı
Kaçak göçmenler, cayrokopter devriyesine takıldı