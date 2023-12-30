Şahan Gökbakar Süper Kupa krizinde Araplara tepki gösterdi! Takipçilerden Gökbakar'a Disney şoku

Komedyen Şahan Gökbakar, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine tepki göstererek "100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını" dedi. Bu paylaşımın altına takipçilerden "Samimi olabilirdiniz eğer Disney’e ses çıkarmış olsaydınız." yorumu geldi.

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Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi.

Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin vermediği haberleri gündeme düşünce sosyal medya yıkıldı.

"Araplara meze ettiler"

Oyuncu Şahan Gökbakar da konuya dair TFF Başkanı'na tepki göstererek şunları yazdı:

"Araplara göre ATATÜRK bir siyasi. Bize göre ATATÜRK ulu önder, canımız her şeyimiz. 'Stada sokmuyoruz o zaman' diyorlar. 'Biz de gelmiyoruz zaten' diyor kulüpler. Bütün bu rezaletin mimari da TFF 100. yılımızda Araplara meze ettiler TÜRK takımlarını..."

Gökbakar'a Disney hatırlatması

Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımına Atatürk filmini son anda yayınlamaktan vazgeçen Disney hatırlatıldı ve takipçilerden yorum yağdı.

Komedyenin paylaşımına "Disneye neden tepki göstermedin?", Disney'e tepki versen samimi bulurdum da...", "Ya Disney'de neden sessiz kaldın" yorumları geldi.

"Önce Disney'e de aynı tepkisi göster sonra konuşursun"