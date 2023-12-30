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Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Osmaniye merkezli 3 ilde yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişiden 1'i tutuklandı.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, yılbaşında muhtemel eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahısların eylemlerini engellemeye yönelik olarak Osmaniye merkezli Nevşehir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden Mahmut B. tutuklandı.

Şahısların ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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