BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  EKONOMİ

DHMİ 29 asistan hava trafik kontrolörü alacak!

DHMİ 29 asistan hava trafik kontrolörü alacak!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün taşra biriminde görevlendirilmek üzere 29 asistan hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

Abone ol

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, adayların 18 Eylül 2022'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 10 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular, 31 Aralık 2023-28 Ocak 2024 döneminde e-Devlet'te "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek.

İstihdam edilecek personel, atandıkları iş yerinde en az 4 yıl görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Bu nedenle adayların, tercih yaparken bu konuya dikkat etmesi gerekiyor.

Sınavda başarılı olanlardan 19'u İstanbul'daki, diğerleri de Adıyaman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Muş, Rize-Artvin, Siirt'teki havalimanlarında görevlendirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Taksiciler yılbaşında 24 saat hizmet verecek!
Taksiciler yılbaşında 24 saat hizmet verecek!
Sahte içkiye büyük darbe, 2 tona yakın ele geçirildi
Sahte içkiye büyük darbe, 2 tona yakın ele geçirildi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 77,36 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 77,36 arttı
Bitkisel üretim bir önceki yıla göre arttı!
Bitkisel üretim bir önceki yıla göre arttı!
81 yaşındaki kilimci, 3 metrekarelik dükkanında teknolojiye direniyor
81 yaşındaki kilimci, 3 metrekarelik dükkanında teknolojiye direniyor
Erzincan’dan 1 milyon 988 bin dolarlık ihracat yapıldı
Erzincan’dan 1 milyon 988 bin dolarlık ihracat yapıldı
Takla atan araçtaki çiftin burunları bile kanamadı
Takla atan araçtaki çiftin burunları bile kanamadı
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı!
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı!
Elazığ’da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Elazığ’da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Şahan Gökbakar Süper Kupa krizinde Araplara tepki gösterdi! Takipçilerden Gökbakar'a Disney şoku
Şahan Gökbakar Süper Kupa krizinde Araplara tepki gösterdi! Takipçilerden Gökbakar'a Disney şoku
Kütahya’da uyuşturucuyu yola döküp kaçmaya çalışan kişiler tutuklandı
Kütahya’da uyuşturucuyu yola döküp kaçmaya çalışan kişiler tutuklandı
Bedelli askerlik ücreti 180 bin TL'yi geçebilir
Bedelli askerlik ücreti 180 bin TL'yi geçebilir