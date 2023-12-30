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Ekrem İmamoğlu sunucuya 'ayar' çekti Ahmet Hakan İstanbul için iktidar taraftarlarına 3 şeyi önerdi

Ekrem İmamoğlu sunucuya 'ayar' çekti Ahmet Hakan İstanbul için iktidar taraftarlarına 3 şeyi önerdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Sözcü TV'de TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u canlı yayına aldırmaması ve sunucuyu azarlamasıyla ilgili Ahmet Hakan, İmamoğlu'na karşı iktidar yanlılarına abartılı hücumlardan uzak durması çağrısı yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sözcü TV’de katıldığı programdaki tavrı ve açıklamaları konuşulmaya devam ediyor.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a yönelik eleştirileri sonrasında program sunucusu Senem Toluay Ilgaz tarafından TOKİ Başkanı'na programa bağlanma çağrısında bulunuldu.

İmamoğlu ise program sunucusuna tepki göstererek, canlı yayında sunucuyu fırçaladı. Gazeteci Deniz Zeyrek itiraz etmek istese de etkili olamadı.

İktidara yakın medyada İmamoğlu'na karşı sert eleştiriler birbirini izledi. Kibirli ve despot olmakla suçlanan İmamoğlu'nu Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında değerlendirdi. 

Cepheleşme İmamoğlu'na yara iddiası

Abartılı hücumların cepheleşmeyi artıracağı uyarısında bulunan Hakan, bu durumun İstanbul'da güçlü olan İmamoğlu'na yarayacağı görüşünü savundu.

"İktidar yanlılıların üç öneri"

İktidarın İstanbul'u İmamoğlu'nun elinden alması için üç şeyi yapması gerektiğini belirten yazar, onları böyle sıraladı:

- BİR: İmamoğlu’yla abartılı ve gereksiz biçimde uğraşmaktan derhal vazgeçmeliler.
- İKİ: Seçimin cepheleşme ikliminde geçmemesini sağlamaya çalışmalılar.
- ÜÇ: İstanbul’un sorunlarını kim çözer konusunun dışına asla çıkmalılar.

"Kampanyaya dönüşmemeli"

"Kibir yapıyor. Bunun altını çizemeyecek miyiz?” diyerek itiraz edenlere seslenen Hakan, eleştirilerin abartılmaması, kampanyaya dönüştürülmemesi önerisinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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