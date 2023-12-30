BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

Asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 11 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 27 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2024 arasında 666 lira 75 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğinin 2024 yılı Ocak ile Aralık döneminde 700 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2024'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verildiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda, asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu sunucuya 'ayar' çekti Ahmet Hakan İstanbul için iktidar taraftarlarına 3 şeyi önerdi
Ekrem İmamoğlu sunucuya 'ayar' çekti Ahmet Hakan İstanbul için iktidar taraftarlarına 3 şeyi önerdi
Ocak ayına dikkat! 2024'le ilgili korkutan tahmin
Ocak ayına dikkat! 2024'le ilgili korkutan tahmin
Köyde parçalanmış halde bulunan yaşlı adamın kardeşi konuştu
Köyde parçalanmış halde bulunan yaşlı adamın kardeşi konuştu
İkinci elde 'keriz silkeleme' dönemi! Uzmanlardan 'acil değilse satmayın' uyarısı
İkinci elde 'keriz silkeleme' dönemi! Uzmanlardan 'acil değilse satmayın' uyarısı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kaza! Olay yeri incelemesi tamamlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kaza! Olay yeri incelemesi tamamlandı
2024 bilirkişilere ödenecek ücretler açıklandı! İşte 2024 yeni bilirkişi ücreti
2024 bilirkişilere ödenecek ücretler açıklandı! İşte 2024 yeni bilirkişi ücreti
Uzmanlardan çocuklarda kış enfeksiyonu uyarısı geldi
Uzmanlardan çocuklarda kış enfeksiyonu uyarısı geldi
Adana Demirspor, Rodrigues ile yollarını ayırdı
Adana Demirspor, Rodrigues ile yollarını ayırdı
Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
Evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
DHMİ 29 asistan hava trafik kontrolörü alacak!
DHMİ 29 asistan hava trafik kontrolörü alacak!
Taksiciler yılbaşında 24 saat hizmet verecek!
Taksiciler yılbaşında 24 saat hizmet verecek!
Sahte içkiye büyük darbe, 2 tona yakın ele geçirildi
Sahte içkiye büyük darbe, 2 tona yakın ele geçirildi