Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı

Gaziantep'te soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar salebe yoğun ilgi göstermeye başladı.

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Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan ve geleneksel damak tadına hitap eden salep, hoş kokusu ve hastalıklara şifa olma özelliğiyle soğuk kış günlerinde Gaziantep’te vatandaşların vazgeçilmez içeceği olmaya devam ediyor. Kazanda uzun süre kaynatılan sütün, tarçın, ceviz ve fıstık ile buluşmasıyla ortaya çıkan lezzet harikası salep, kışın vücudun ısınmasını sağlayarak mideyi rahatlatıyor. Diğer yandan öksürük ve bronşite iyi gelmesiyle de biliniyor. Kış aylarında Gaziantepli vatandaşların damak lezzetine hitap eden salep, üzerine tarçın dökülünce daha da lezzetli bir tada dönüşüyor.

“Turistler salebe tek kelimeyle bayılıyorlar”

Salebin nasıl yapıldığını anlatarak Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Halil Gezer, "Salep, süt, salep, şeker ve vanilyanın karışımıyla elde edilir. Süt kaynatılarak içerisine salep ve şeker katılır en sonunda vanilya eklenerek çok güzel bir kış içeceği elde edilir. Gaziantep’e gelen turistlerimiz ve burada yaşayan vatandaşlarımız salebe tek kelimeyle bayılıyorlar. 'Biz evde yapıyoruz, hiçbir zaman böyle güzel olmuyor' diyen vatandaşlarımız oluyor. Biz sonuçta bu işin ilmini aldık. Biz ne kadar güzel yaparsak onlar da severek içiyorlar” dedi.

“Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir”

Salebin mideyi rahatlatma ve soğuk algınlığına iyi gelme özelliği taşıdığını da aktaran Gezer, “Salep mideyi rahatlatır, soğuk havalarda öksürükten, bronşitten korur, vücudun hararetini alır. Sütten yapıldığı için çok faydalıdır ve kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Satışlarımız çok iyi. Bana müşteri bir defalık değil her zaman lazım. 15-20 TL'ye satacağıma 10 TL’ye veriyorum. Hem vatandaşların içi ısınıyor hem de devamlı geliyor. Vatandaşlar burada salebi içince ısınıyor" ifadelerini kullandı.

“Haftada 3-4 defa içiyorum ve herkese tavsiye ediyorum”

Kış aylarında salebi çok sık tükettiklerini ve herkese içmesi yönünde tavsiye ettiğini belirten Mehmet Delibaş, “Salebi sıcak tutma özelliğinden dolayı kış aylarında çok sık tüketiyoruz. İçimi rahat olduğu gibi boğazı da rahatlatıyor. Haftada 3-4 defa içiyorum ve herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.