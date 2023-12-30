Seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı

Bursa’da arıza yapan servis otobüsü alev alev yandı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında korkulan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün idaresindeki servis otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken, arıza sonucu alev almaya başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı hemen sağ şeride çekip yangına müdahale etmek istedi. Müdahalesi yetersiz olan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri yetişirken, çevredekiler ise panik yaşadı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.