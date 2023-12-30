Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı

Siirt'te 3 yıldır terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı.Abone ol
Siirt Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince, Gökçebağ beldesinde 18 Aralık 2020 günü O.U. isimli şahsın öldürülmesi olayının faili olan ve 3 yıldır firari durumunda bulunan, aynı zamanda silahlı terör örgütü PKK/KCK/ YPG/YDG üye olma suçundan aranan M.S. isimli şahıs, Siirt merkezinde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalanan M.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.