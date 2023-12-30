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Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı

Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı

Siirt'te 3 yıldır terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

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Siirt Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince, Gökçebağ beldesinde 18 Aralık 2020 günü O.U. isimli şahsın öldürülmesi olayının faili olan ve 3 yıldır firari durumunda bulunan, aynı zamanda silahlı terör örgütü PKK/KCK/ YPG/YDG üye olma suçundan aranan M.S. isimli şahıs, Siirt merkezinde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalanan M.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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