BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  EKONOMİ

Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı

Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı

Şubat ayında yapılacak G7 zirvesinde 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus merkez bankası rezervlerine el koyma planının açıklanabileceği belirtiliyor. Moskova, misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıklarının listesine sahip olduklarını duyurdu.

Abone ol

Moskova, Batı'nın 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus merkez bankası rezervlerine el koyması halinde ABD ve Avrupa ülkelerine karşı benzer adımı atacaklarını duyurdu. 

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıklarının listesine sahip olduklarını söyledi. 

G7 ülkelerinin şubat ayında bir araya gelerek dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasını mümkün kılacak yeni bir yasal teoriyi tartışacakları belirtiliyor. 

Batı'nın böyle bir hamlesinin "hırsızlık" anlamına geleceğini belirten Peskov, bunun rezerv para birimlerine, küresel finans sistemine ve dünya ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulundu. 

Peskov, "Bu, uluslararası ekonominin ana parametrelerine önemli bir darbe olacak, uluslararası ekonomiyi baltalayacak. "Diğer ülkelerin ABD'ye ve ekonomik garantör olarak AB'ye olan güvenini sarsacak. Dolayısıyla bu tür eylemler çok ama çok ciddi sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı. 

Rusya'nın misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıkların belirli bir listesi olup olmadığı sorulduğunda Peskov, "Evet, var." dedi; listede hangi spesifik varlıkların olduğunu söylemedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı
Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı
Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı
Kafe küle döndü, 97 yaşındaki adam ağır yaralandı
Kafe küle döndü, 97 yaşındaki adam ağır yaralandı
Seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı
Asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
Asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
Ekrem İmamoğlu sunucuya 'ayar' çekti Ahmet Hakan İstanbul için iktidar taraftarlarına 3 şeyi önerdi
Ekrem İmamoğlu sunucuya 'ayar' çekti Ahmet Hakan İstanbul için iktidar taraftarlarına 3 şeyi önerdi
Ocak ayına dikkat! 2024'le ilgili korkutan tahmin
Ocak ayına dikkat! 2024'le ilgili korkutan tahmin
Köyde parçalanmış halde bulunan yaşlı adamın kardeşi konuştu
Köyde parçalanmış halde bulunan yaşlı adamın kardeşi konuştu
İkinci elde 'keriz silkeleme' dönemi! Uzmanlardan 'acil değilse satmayın' uyarısı
İkinci elde 'keriz silkeleme' dönemi! Uzmanlardan 'acil değilse satmayın' uyarısı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kaza! Olay yeri incelemesi tamamlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kaza! Olay yeri incelemesi tamamlandı
2024 bilirkişilere ödenecek ücretler açıklandı! İşte 2024 yeni bilirkişi ücreti
2024 bilirkişilere ödenecek ücretler açıklandı! İşte 2024 yeni bilirkişi ücreti