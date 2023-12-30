Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı

Şubat ayında yapılacak G7 zirvesinde 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus merkez bankası rezervlerine el koyma planının açıklanabileceği belirtiliyor. Moskova, misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıklarının listesine sahip olduklarını duyurdu.

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Moskova, Batı'nın 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus merkez bankası rezervlerine el koyması halinde ABD ve Avrupa ülkelerine karşı benzer adımı atacaklarını duyurdu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıklarının listesine sahip olduklarını söyledi.

G7 ülkelerinin şubat ayında bir araya gelerek dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasını mümkün kılacak yeni bir yasal teoriyi tartışacakları belirtiliyor.

Batı'nın böyle bir hamlesinin "hırsızlık" anlamına geleceğini belirten Peskov, bunun rezerv para birimlerine, küresel finans sistemine ve dünya ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulundu.

Peskov, "Bu, uluslararası ekonominin ana parametrelerine önemli bir darbe olacak, uluslararası ekonomiyi baltalayacak. "Diğer ülkelerin ABD'ye ve ekonomik garantör olarak AB'ye olan güvenini sarsacak. Dolayısıyla bu tür eylemler çok ama çok ciddi sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıkların belirli bir listesi olup olmadığı sorulduğunda Peskov, "Evet, var." dedi; listede hangi spesifik varlıkların olduğunu söylemedi.