BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  SPOR

Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding'in yeni genel menajeri oldu

Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding'in yeni genel menajeri oldu

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Nalan Ramazanoğlu getirildi.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Şubesi'nin genel menajerlik görevine, Fenerbahçe Gelişim Takım Menajeri Nalan Ramazanoğlu getirilmiştir. Fenerbahçe altyapısında basketbola başlayan, takımımızın ilk lig şampiyonluğu başta olmak üzere 17 yıl boyunca sarı-lacivertli formamızla sayısız başarıya imza atan Nalan Ramazanoğlu, camiamıza yeni göreviyle hizmet etmeye devam edecektir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu saat verdi: 'Herkesi bayraklarıyla Beşiktaş'a davet ediyorum'
Ekrem İmamoğlu saat verdi: 'Herkesi bayraklarıyla Beşiktaş'a davet ediyorum'
İzmir'de mafya yapıları bir bir çökertildi
İzmir'de mafya yapıları bir bir çökertildi
Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı
Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı
Bakan Mehmet Özhaseki'den kasım ayı sıcaklık değerlerine ilişkin paylaşım
Bakan Mehmet Özhaseki'den kasım ayı sıcaklık değerlerine ilişkin paylaşım
MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi
Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı
Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı
Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı
Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı
Kafe küle döndü, 97 yaşındaki adam ağır yaralandı
Kafe küle döndü, 97 yaşındaki adam ağır yaralandı
Seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı
Asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
Asgari ücret kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de