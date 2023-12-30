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İzmir'de mafya yapıları bir bir çökertildi

İzmir'de mafya yapıları bir bir çökertildi

İzmir'de suç örgütleri ve mafya tipi yapılanmalarla mücadele kapsamında çalışma yürüten Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, son 6 ayda İzmir'de çok sayıda suç örgütünü çökertirken, yapılan operasyonlarda 364 şüpheli yakalandı, 89 şüpheli tutuklandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran - 30 Aralık tarihleri arasında, İzmir'de suç örgütleri ve mafya tipi yapılanmalara yönelik il genelinde sıkı çalışma yürüttü. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda suç örgütü çökertilirken, 364 şüpheli yakalandı, şüphelilerden adliyeye sevk edilen 89 kişi tutuklandı.

Mafya yapıları bir bir çökertildi
İzmir Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çalışmaları kapsamında mafya tipi yapılanmaların üzerine kabus gibi çöktü. Silah ticareti yapan suç örgütleri ve mafya tipi yapılar ile mağdur edilen şahıslara yönelik silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, örgüt bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı amaçlayan çok sayıda 'Organize Suç Örgütü ve Mensupları' ile yine bu suç örgütlerine yasa dışı olarak silah temin eden çok sayıda şebeke çökertildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise, 6 uzun namlulu otomatik silah, 434 tabanca, 67 kurusıkı tabanca, 98 av tüfeği, 10 bin 18 fişek, 903 şarjör ve 26 kesici-delici alet ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatın piyasa değerinin ise yaklaşık 6 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.

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