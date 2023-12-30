BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hasarlı binayı yıkarken sağlam binaya zarar verdiler!

Hasarlı binayı yıkarken sağlam binaya zarar verdiler!

Elazığ’da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan sağlam bina zarar gördü.

Abone ol

Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkım sebebiyle birçok cadde ulaşıma kapanırken, ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında hasarsız binalar da zarar görebiliyor.

Bu çerçevede Rızaiye Mahallesi Dinç Sokak'ta ağır hasarlı bina yıkılırken, yanda bulunan sağlam bina zarar gördü. Sağlam binadaki bir evin duvarı yıkılırken, bina sakinleri yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Heyalan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı
Heyalan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı
Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding'in yeni genel menajeri oldu
Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding'in yeni genel menajeri oldu
Ekrem İmamoğlu saat verdi: 'Herkesi bayraklarıyla Beşiktaş'a davet ediyorum'
Ekrem İmamoğlu saat verdi: 'Herkesi bayraklarıyla Beşiktaş'a davet ediyorum'
İzmir'de mafya yapıları bir bir çökertildi
İzmir'de mafya yapıları bir bir çökertildi
Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı
Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı
Bakan Mehmet Özhaseki'den kasım ayı sıcaklık değerlerine ilişkin paylaşım
Bakan Mehmet Özhaseki'den kasım ayı sıcaklık değerlerine ilişkin paylaşım
MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi
Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı
Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı
Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı
Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı
Kafe küle döndü, 97 yaşındaki adam ağır yaralandı
Kafe küle döndü, 97 yaşındaki adam ağır yaralandı
Seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı