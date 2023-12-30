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Edirne’de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Edirne’de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Edirne’de seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

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Olay, Sarıcapaşa Mahallesi Kıyık Caddesi Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir Tavukçu idaresindeki 22 ET 190 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların alevlere dönüştüğünü gören Tavukçu yanında bulunan yolcu ile birlikte otomobilden kendilerini dışarıya attılar.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.

Edirne’de trafik akışının en işlek olan caddelerinden Kıyık Caddesi uzun süre ulaşıma kapatıldı. Daha sonra itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik akışı ise normale döndü.

Otomobilden dumanların yükseldiğini görünce çalıştığı işyerinden aldığı yangın tüpüyle yangına müdahale eden vatandaşlardan Recep Kızmaz, “Yangın tüpüyle müdahale ettim ve daha sonra itfaiye geldi. Otomobili için bulunan iki kişi eşyalarını alarak çıktılar. Bende yangını söndürmeye devam ettim” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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