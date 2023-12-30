BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

Yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Tekirdağ Çorlu’da iki apartmanın istinat duvarı arasında mahsur kalan yaralı martı, itfaiye ekiplerince sağ salim kurtarıldı.

Abone ol

Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak’ta iki apartmanın istinat duvarı arasında mahsur kalan martı sesine vatandaş kayıtsız kalmadı. Yaralı martının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ekip talep etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından, ölümle burun buruna kalan hayvan sağ salim kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin kafese koyduğu martı, Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan martının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de bir şirketi 100 bin dolar dolandıran şahıslar yakalandı!
Rize'de bir şirketi 100 bin dolar dolandıran şahıslar yakalandı!
Hasarlı binayı yıkarken sağlam binaya zarar verdiler!
Hasarlı binayı yıkarken sağlam binaya zarar verdiler!
Heyalan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı
Heyalan nedeniyle kapanan Yüksekova-Van Karayolu tekrar ulaşıma açıldı
Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding'in yeni genel menajeri oldu
Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding'in yeni genel menajeri oldu
Ekrem İmamoğlu saat verdi: 'Herkesi bayraklarıyla Beşiktaş'a davet ediyorum'
Ekrem İmamoğlu saat verdi: 'Herkesi bayraklarıyla Beşiktaş'a davet ediyorum'
İzmir'de mafya yapıları bir bir çökertildi
İzmir'de mafya yapıları bir bir çökertildi
Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı
Siirt'te firari terör zanlısı yakalandı
Bakan Mehmet Özhaseki'den kasım ayı sıcaklık değerlerine ilişkin paylaşım
Bakan Mehmet Özhaseki'den kasım ayı sıcaklık değerlerine ilişkin paylaşım
MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi
Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı
Rusya'dan dondurulan 300 milyar doları için misilleme mesajı
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı
Akıllara durgunluk veren kaza, minibüs kağıt gibi yırtıldı
Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı
Kış aylarının vazgeçilmezi salebe ilgi yoğun başladı