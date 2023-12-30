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Rize'de bir şirketi 100 bin dolar dolandıran şahıslar yakalandı!

Rize'de bir şirketi 100 bin dolar dolandıran şahıslar yakalandı!

Rize’de polis ekipleri 100 bin dolar değerinde gıda malzemesi ile bir şirketi dolandıran şahısları yaptığı operasyonla yakaladı. Operasyonla yakalanan 8 şahıstan 3’ü tutuklandı.

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Rize’de faaliyet gösteren bir şirket toplam değeri 100 bin dolar olan 3 bin koli gıda malzemesi satın aldı. Fakat gıda malzemeleri belirtilen tarihte teslim edilmedi. Şirket, satın aldığı malzemeler ile ilgili konuştuğu şahıslarla olan iletişimin kesildiğiyle ilgili ihbarda bulundu. İhbarın üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalar başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 5 şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Tespit edilen şahıslar Ankara, İstanbul ve Denizli İllerinde yakalandı. Yakalanan şahıslara ait depo, işyeri ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ise gıda malzemeleri ele geçirilerek 994 koli gıda malzemesi dolandırılan kişilere teslim edildi.

Yapılan çalışmaların devamında şüpheli 2 şahsın İstanbul ilinde olduğunun tespiti edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul iline giderek, şahıslar yakalayıp Rize’ye getirdi. Yakalanan 8 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup M.G., F.T. ve E.E.G. isimli 3 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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