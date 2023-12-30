Özgür Özel'den Sinan Ateş paylaşımı: Unutturmayacağız

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Cinayet failine ilişkin henüz gerçekler ortaya çıkmadı. CHP lideri Özel, Ateş'in ölümüne dair paylaşımda bulunarak "Sorumlular yargılanana kadar bu suikasti unutturmayacağız" dedi.Abone ol
Silahlı saldırı sonucu 30 Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, ölüm yıldönümünde anılıyor. Ateş'in cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Son olarak soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporundaki zaman çizelgesi, cinayetin önündeki sır perdesini kaldırdı.
Bilirkişi raporuyla sır perdesi kalktı: Adım adım Sinan Ateş cinayeti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ateş'i, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Özel, paylaşımında “1 yıl önce sokak ortasında silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i rahmetle anıyorum. 365 gündür bu korkunç cinayet aydınlatılmadı, siyasi sorumlulara dokunulmadı. Sorumlular yargılanana kadar bu suikasti unutturmayacağız" ifadelerine yer verdi.