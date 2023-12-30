SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: Asgari ücret Temmuz'da 20 bin TL'ye bağlanır

Asgari ücreti doğru tahmin eden SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan bomba bir iddia geldi. Erdursun, “Temmuz ayına gelindiği zaman çalışanların baskısı olur ve en azından bir 20 bin TL’ye bağlanır.” ifadelerini kullandı.

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Yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak duyuruldu. Bazıları bu ücretten memnun kalırken, bazıları da yetersiz buldu. Şimdi sırada memur ve emekli maaşı var...

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV’deki açıklamalarında, emekli maaşlarına ilişkin tahminin yanı sıra, geçmişte yapılan bir değişikliğe de değindi.

"Çalışanların emekli aylığı hesaplama sistemi değişti"

Erdursun, Türkiye’de 2000 ve 2008 yılındaki emekli aylığı hesaplama sisteminin değişmemesi durumunda emekli net ücretinin 15 bin TL olacağını belirtti.

Erdursun bunun üzerine yaptığı hesaplamada “ Ocak ayında da yüzde 38'lik bir enflasyon çıkacak ve enflasyon farkı verilecek. Bu enflasyon farkıyla beraber emekli aylığı 20 bin 700 TL civarında olacaktı. Bakın kendiliğinden olacaktı. Bunun böyle olmaması için 2000 ve 2008 yılında yasal değişiklik yapıldı. Çalışanların emekli aylığı hesaplama sistemi değişti. Değişen bu sistemin sonuçlarının olumlu olmadığını şu anda emekli olan kişiler artık cebine giren parayla ile beraber hissediyor.” şeklinde konuştu.

“Enflasyon ile ücretler eşleşmiyor”

Erdursun, şu anda 7 bin 500 olan kök aylıklarına yüzde 50 oranında artış yapılıp 11 bin 250 TL’ye tamamlayacaklarını açıkladı. Her şeyin fiyatı güncellenirken emekli aylıkları güncellenmediğine değinen Erdursun, nedenini de çarşı pazarda her şeyin fiyatının arttığını söyledi. Erdursun, “Bu fiyat artışları enflasyon ile eşleşmiyorsa demek ki düşük açıklanıyor.”dedi.

"Temmuz’da zam olur"

Düşük kök aylığı olan 5 bin TL’nin üzerine 8 bin TL seyyanen artış ve yüzde 38 enflasyon farkı verilirse en düşük emekli aylığı 17 bin 900 TL civarında olacağını belirten Erdursun, Türkiye'de 2004 yılına kadar en düşük emekli aylığının hep Asgari ücretin üstünde olduğunu açıkladı. Erdursun, “2000 ve 2008 yılında emekli aylık sistemi hiç değişmeseydi bu 8 bin TL’ye gerek kalmayacaktı O zaman 20 bin 700 TL olacaktı. Geçmişin üzerine bir sünger çekilemez.” diye konuştu.

Son olarak Erdursun, Asgari ücretin iş verene maliyetinin 30 bin TL’ye kadar bulacağını ve Temmuz ayında da asgari ücrete zam yapılacağını belirtti.

Erdursun, “Temmuz ayı gelindiğini zaman çalışanların baskısı olur ve en azından bir 20 bin TL’ye bağlanır.” ifadelerini kullandı.