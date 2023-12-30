Ahmet Çakar'ın Süper Kupa krizi paylaşımı sosyal medyada viral oldu

Ahmet Çakar'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ertelenen Süper Kupa finali kriziyle ilgili paylaşımı rekor kırdı. Maçta ne giyinilip ne giyinilmeyeceğine Suud-i Arabistan'ın değil FIFA'nın karar verdiğini söyleyen Çakar, "Son gün "ben bunu değil şunu giyineceğim" diyemezsin FIFA bunu kabul etmez." dedi.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali, takımların Suudi yetkililerle yaşadığı kriz nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kulüpler ve TFF'den yapılan ortak açıklamada, müsabakanın ertelenmesinin gerekçesi olarak "organizasyondaki bazı aksaklıklar" gösterildi.

Ancak maç günü basına sızan bilgiler Suudi tarafının özellikle takımların sahaya 'Atatürk temalı tişörtler' ile ısınmaya çıkmalarına izin vermediği yönündeydi.

Suudi Arabistan tarafından yapılan ilk resmi açıklamayı Süper Kupa maçının organizatörü Riyadh Season yaptı.

Açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takım da anlaşmaya uymaması üzücü oldu." ifadelerine yer verildi.

"En az 15 gün önceden hangi takımın ne giyeceği bildirilmek zorunda"

Tartışmalara ilişkin futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

5 milyonu aşan bir görüntülenmeye ulaşan paylaşımda Çakar, "Şimdi beyler benden daha Atatürkçünüz yok. Ancak bir de gerçekler var futbolun kuralları var. Maçlarda giyinilecek formalarla alakalı FIFA'nın kuralları net. En az 15 gün önceden hangi takımın ne giyeceği bildirilmek zorunda. Maçta ne giyinilip ne giyinilmeyeceğine Suud-i Arabistan değil FIFA karar veriyor. Son gün "ben bunu değil şunu giyineceğim" diyemezsin FIFA bunu kabul etmez. Maçtan önce Atatürk neden bu arkadaşların aklına gelmemiş? En önemli kural: Oyun sırasında kural değiştirilmez." ifadelerine yer verildi.

"Son gün "ben bunu değil şunu giyineceğim" diyemezsin FIFA bunu kabul etmez"