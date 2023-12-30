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İşte Suudi'lerin Ankara'daki yeni manzarası! Mansur Yavaş bayrak ve Atatürk posterleriyle donattı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi sonrası başkentte bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin sokağının Atatürk posterleriyle donatıldığını duyurdu. Beşiktaş Belediyesi de Suudi Konsolosluğu'nun bulunduğu sokağın adını değiştiriyor.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçında büyük kriz yaşandı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudilere karşı maça çıkmama kararı alan Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklama yaptı.

Atatürk tişörtüne ve pankartına izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattıklarını duyurdu. 

Yavaş yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi'nden 'Çöl Kaplanı' kararı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da tepki olarak Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı Sokağa, "Çöl Kaplanı" olarak bilinen ve Medine'yi ele geçirmek isteyen İngilizlere karşı savaşan Fahreddin Paşa'nın isminin verileceğini ve sokakta Atatürk'ün görsellerinin yer alacağını açıkladı. 

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