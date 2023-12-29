Ekrem İmamoğlu, TOKi Başkanı'nı canlı yayına aldırmadı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 'kıt beyinli' dedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında TOKİ'yi eleştirdi. TOKİ Başkanı canlı yayına bağlanmak istedi. Programın sunucusu Senem Toluay Ilgaz, TOKİ Başkanı'nı neden canlı yayına bağlayamayacağını anlatmaya çalışırken İmamoğlu, sunucuyu azarladı. Bu görüntüleri paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İmamoğlu'na "Kibir abidesi cüce, kıt beyinli!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sözcü TV’de katıldığı programda TOKİ Başkanı'na yönelik eleştirileri sonrasında program sunucusu Senem Toluay Ilgaz tarafından TOKİ Başkanı'na programa bağlanma çağrısında bulunuldu. İmamoğlu ise program sunucusuna tepki göstererek, canlı yayında adeta sunucuyu fırçaladı. İmamoğlu, sunucu Ilgaz'a şunları söyledi:

Benimle konuşacak olan kişi o değildir!

“Kusura bakmayın TOKİ Başkanı sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama TOKİ Başkanı bir gün isterse KİPTAŞ Genel Başkanıyla oturur konuşur. Sanem Hanım kusura bakmayın ikidir tekrar ediyorsunuz yarın öbür gün İstanbul Belediye başkanı ya da adayıyla konuşacak olan kişi o değildir. Sizin üzerinizden pirim yapmaya çalışıyordur. Yarın öbür gün bir yerden yanıt verir. Bence yanlış bir anons yaptınız.”

Başdanışman hakaret etti: Cüce, kıt beyi

Ekrem İmamoğlu’nun sözleri hükümet kanadında tepki seslerinin yükselmesine neden oldu. O tepkiyi gösterenlerden biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olan Oktay Saral oldu.

Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’na “Sen, TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı...Kibir abidesi cüce,kıt beyinli,Trabzon'un yüz karası müptezel!” şeklinde hakaretler savurdu.