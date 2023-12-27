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ÇALIŞMA HAYATI

Ankara'da hareketli saatler! Vedat Işıkhan asgari ücret için Türk-İş'i ziyaret etti! Gözler saat 16:30'da...

Asgari ücret zammının bugün saat 16.30'de Beştepe'de yapılacak toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında açıklanacak. Toplantı öncesi Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor.

Asgari ücret zammı için Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. Beştepe'de saat 16:30'da yapılacak toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş'i ziyaret etti. Saat 16:30'daki toplantı öncesi işçi kesiminin zam beklentisi rakamı alındı.

Bakan Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti. 16.30'da Erdoğan başkanlığında, Bakan Işıkhan, Türk-İş ve TİSK başkanları arasında yapılacak toplantı sonrası yeni asgari ücreti Erdoğan bizzat açıklayacak. 

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