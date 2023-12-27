BIST 7.223
DOLAR 29,39
EURO 32,51
ALTIN 1.954,16
GÜNCEL

İkna sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluştu.

Şırnaklı M.A. geçen yıl eylül ayında çalışmak için gittiği bir Avrupa ülkesinde örgüte müzahir kişilerle tanışarak terör örgütü PKK/KCK'ya katıldı.

Belçika, Fransa ve Yunanistan'da örgütün kırsal alanda yaptığı ideolojik eğitimlerin ses kayıtları dinletilip, terör örgütüne ait sözde örgütsel, ideolojik ve örgüt tarihi içerikli kitaplar okutularak eğitim alan M.A. daha sonra Irak'a gitti.

Bunu öğrenen annesi de Irak'a giderek, orada M.A. ile buluştu.

Annesinin ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu M.A. örgüte katılmaktan vazgeçerek, teslim olmaya karar verdi. M.A. İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Habur Sınır Kapısı'ndan 3 Aralık'ta teslim alındı.

Sınır kapısında ailesiyle buluşturulan M.A. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ambulansla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı
Ambulansla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı
Kocasını sevgilisiyle minibüste yakalayan kadın öfke kustu
Kocasını sevgilisiyle minibüste yakalayan kadın öfke kustu
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul’da yakalandı
Bein Sports rezaleti büyüyor! Şansal Büyüka Cüneyt Özdemir'den Bein Sports'a şok suçlamalar!
Bein Sports rezaleti büyüyor! Şansal Büyüka Cüneyt Özdemir'den Bein Sports'a şok suçlamalar!
Yeniden Refah Partisi İstanbul'a aday mı çıkaracak?
Yeniden Refah Partisi İstanbul'a aday mı çıkaracak?
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Suriye'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Suriye'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu
Türk iş insanı Yılmaz Okuklu, Azerbaycan'da yeni iş imkanları ve eğitim projeleri ile öne çıkıyor
Türk iş insanı Yılmaz Okuklu, Azerbaycan'da yeni iş imkanları ve eğitim projeleri ile öne çıkıyor
Kelepçeli kaçtı saklandığı evde camda asılı kaldı hakkındaki son iddia iğrençti serbest kaldı
Kelepçeli kaçtı saklandığı evde camda asılı kaldı hakkındaki son iddia iğrençti serbest kaldı
Kızıl Goncalar'ın 28 Şubat sahnesi olay oldu
Kızıl Goncalar'ın 28 Şubat sahnesi olay oldu
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
Motosiklet kazasında ölen Öğünçlü, son yolculuğuna uğurlandı
Motosiklet kazasında ölen Öğünçlü, son yolculuğuna uğurlandı
Can Ataklı'dan şehit babasına ağır sözler: 'Kimsin lan'
Can Ataklı'dan şehit babasına ağır sözler: 'Kimsin lan'