Motosiklet kazasında ölen Öğünçlü, son yolculuğuna uğurlandı

Aydın-Muğla Karayolu’nda meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden iş adamı Osman Öğünçlü son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz kazada hayatını kaybeden gençten geriye, sosyal medyada paylaştığı son görüntüleri kaldı.

Aydın - Muğla Karayolu’nda geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden iş adamı Osman Öğünçlü (36), memleketi Nazilli’de son yolculuğuna uğurlandı. Aydın siyaset ve iş dünyasının katıldığı cenaze töreninde Nazillili iş adamı Enes Öğünçlü ve kazada hayatını kaybeden Osman Öğünçlü’nün kayınpederi Nazilli Belediyesi eski Başkanı Esat Ergüler taziyeleri kabul etti. Nazilli merkez Koca Camii’nde, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı tarafından kıldırılan cenaze namazına ise Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Aksoy, Aydın eski milletvekilleri, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri ve aile yakınları katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği cenaze namazında Öğünçlü için helallik istendi. Namazın ardından Eğriboyun Aile Mezarlığı’na götürülen Öğünçlü'nün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza anı kameralara yansıdı

Yatağan’dan Çine yönüne seyreden Osman Öğünçlü (36) idaresindeki 09 V 1034 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen O.H. yönetimindeki 09 AID 791 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletten yere düşen iş adamı Öğünçlü, metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. Bir grup arkadaşıyla sürüş yapan Öğünçlü’nün kaza anı ise o esnada kendilerini çeken bir arkadaşları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Öğünçlü’nün diğer motosiklete arkadan çarptığı ve çeken kişinin çığlıkları duyuldu.

Geriye paylaşımları kaldı

Hayatını kaybeden gençten geriye kalan ve kazadan saatler önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımları ise yürek burktu. İşletmeciliğini yaptığı akaryakıt istasyonundan benzin alan Öğünçlü'nün istasyon personeli ile aralarında geçen ve sosyal medyada yapılan paylaşımda personeli Öğünçlü’ye, “Osman, o kadar araba var. Bırak şu motor işlerini. Binme şuna” uyarısı yaparken, Öğünçlü’nün “Kötüyü çağırma” diyerek cevap verdiği görüldü. Talihsiz genç, kask kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında “Günlük en çok aldığım nasihat” notuyla paylaştı.