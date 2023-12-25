"Yahudi ile uğraşılmaz, Merkez Bankasını batırır" diyen Cübbeli Ahmet: Seçimler 10 yılda 20 yılda bir yapılsın

"Toplum olarak haddimizi bilelim. Yahudi ile arayı açmaya gelmez. Bir Merkez Bankası'nı batırır, zaten ekonomimiz bozuk. Ondan sonra ne yiyecek, ne içeceksin?" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Seçim yüzünden bunlar göze alınamıyor. Sistem değişsin, seçimler 10-20 yılda bir yapılsın" çağrısı yaptı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine giderken, seçimlerle ilgili çok tartışılacak bir öner yaptı. "Seçimler bizi mahvediyor" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, Doğu Perinçek'in kanalı Ulusal TV'de katıldığı canlı yayında "10 ene 20 sene seçim derdin olmayacak, ekonomide ne olursa olacak, açlıktan ölen ölecek, ondan sonra üretimin önemini anlayacaksın" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca, bir önceki sohbetinde de Gazze'deki saldırıların, "Yahudi ile uğraşılmaz. Yahudi döner bunun faturasını çok pahalıya ödetir. Onun için de toplum olarak haddimizi bilelim" ifadelerini kullanmıştı. İşte Cübbeli Ahmet'in Ulusal TV'deki o açıklamaları...

Seçim olmasa Gazze'deki soykırımı durdurabiliriz

- Aslında biz şu anda Gazze'yi durdurabiliriz. Bir şeyleri göze alsak biz Gazze'deki saldırıları durdurabiliriz. Ama göze alamıyoruz, neden? Ekonomi bozulur. Ekonomi bozulunca seçim kaybedilir. Bütün mesele buradan çıkıyor. Bu böyle olmaz. Biz bu kafayla vatanı milleti kurtaramayız.

Taviz vermemenin tek yolu seçim meçim düşünmeyeceksin...

- 4 sene de bir seçim, 2 senede bir seçim, yönetici ne kadar milli olursa olsun, ne kadar Yahudi Amerikan, emperyalizm düşmanı olursa olsun milletten oy alacağım kuşkusuyla mutlaka taviz veriyor. Bu tavizi verilmemesinin tek yolu seçim meçim düşünmeyeceksin.

Ondan sonra ekonomide ne oluyorsa olacak, açlıktan ölünecek...

- Önünde seçim derdi olmayan bir ufuk açılacak. Bu noktada bunlara rest çekilecek. Ondan sonra ekonomide ne oluyorsa olacak, açlıktan ölünecek... Ondan sonra ne olursun üretimin önemini anlarsın. Buğdayın sana yetiyorsa o zaman açlıktan ölmezsin...

Bu seçim sistemiyle bu işler yürümez!

- Hükümet ne kadar milli olsa da seçimi göze alarak ABD'nin, AB'nin NATO'nun bazı isteklerine karşı taviz vermek zorunda kalıyor. Ekonomi daha bozulursa hepten kaybederim diye.

- Bizim sorunumuz bu. Bu seçim sistemiyle bu işler yürümez. Seçimden korkmayan bir şey lazım. 4 senede bir belediye seçimi, 3 senede bir cumhurbaşkanlığı seçimi... Hiçbir proje burada tutmaz." dedi.

20 sene sonra yapın seçimi kardeşim...

- Sunucunun "Seçimleri kaldıralım mı yani?" sorusu üzerine Cübbeli Ahmet Hoca, "Önce milli bir hükümet seçimleri kazansın. Bağlayın onu 10 sene 20 sene. 20 sene sonra bir daha seçim yapın kardeşim...