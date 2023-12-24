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Şehit Yasin Karaca'nın komutanı ile beraber çektiği video ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın (23) komutanı ile çektiği video ortaya çıktı.

Kar yağışı altında görevini yerine getiren Karaca'nın çektiği videoda komutanına 'Komutanım yolumuz ne yolu' sorusunu sorduğu ve komutanından 'Şehitlik' cevabını aldığı görüldü.

Videonun devamında Karaca'nın komutanına 'Kızılelmaya kadar devam' dediği kaydedildi.

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