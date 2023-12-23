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MEDYA

Olay Erdoğan taklidi! İşi gücü bıraktık Hafize Gaye Erkan'a ev arıyoruz! Fatih Portakal mıdır narenciye midir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle fenomen olan Muhammed Nur Nahya'nın yeni videosu olay oldu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "İstanbul'da kiralar çok yüksek, annemin yanına yerleştik" çıkışını diline dolayan Nahya, Fatih Portakal'ı da çileden çıkaracak şeyler söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ses tonunun benzerliğiyle tanınan ve Erdoğan'ı taklit ettiği videolarla fenomen olan Muhammed Nur Nahya'dan yeni bir video geldi. Fenomen isim bu kez videosunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Fatih portakal göndermeleriyle izleyenleri güldürdü.

Faiz artırmayı durdursun diye...

Muhammed Nur Nahya, bu videosunda son zamanlarda gündem olan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ‘ev kiraları’ hakkında dediklerini ele aldı. "Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım annesinin evine çıktı, kiralar yüksek diye. Uygun ev bulana kadar da herhalde zırt pıt faizi arttıracak. İşi gücü bıraktık harıl harıl Gaye Hanım'a ev arıyoruz. En son Hasan'a 'Saray'dan bir oda verin' dedim değilse önüne geçemeyiz" ifadeleri izleyenleri güldürdü.

Portakal mıdır, narenciye midir nedir...

Fatih Portakal'ın "Asgari ücret 16 bin 500 lira olacağı yolundaki iddiası için de Nahya, "Portakal mıdır, narenciye midir nedir, manavdan sebze meyve seçen gibi fiyat belirliyor. O yüzden onu çok ciddiye almayın" dedi. 

Nahya'nın "CHP'nin başındaki zat, Bay Kemal" sözleri de güldürdü.  Muhammed Nur Nahya'nın videosuna yorum ve beğeni yağdı.

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