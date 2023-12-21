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Jandarma 4 aylık bebeği kalp masajı ve suni solunumla hayata döndürdü

Adıyaman’da konteyner kentte kalbi duran 4 aylık bebeğe jandarma ekipleri müdahale ederek, hayata döndürdü. Olay, Adıyaman merkez K-6 konteyner kentte meydana geldi. Dilan Tatbaş’ın 8 çocuğundan en küçüğü olan 4 aylık İkra Tatbaş’ın kalbi durdu. Çocuğunun nefes almadığını fark eden anne, konteynerden bağırarak komşularından yardım istedi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başka bir asayiş görevi için bulundukları konteyner kentte kadının çığlıklarını duyunca hızlıca harekete geçti.

Jandarma, kalbi durun bebeğe önce kalp masajı sonra suni solunum yaptı
Kadının kucağından çocuğu alan jandarma görevlisi, kalbi durun bebeğe önce kalp masajı sonra suni solunum yaptı. Jandarma görevlisi yaklaşık 10 dakika boyunca çocuğu hayata döndürmek için uğraştı. Kalp masajı ve suni solunum yapılan bebek nefes almaya başlayınca 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi. Bebek, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarmanın müdahalesiyle bebek hayata döndü.

Anne o anları anlattı
Olay anını anlatan anne Dilan Tatlı, “Bebeğimin nefes almadığını fark ettim. Elimi attım uyanmadı. Dışarı çıktım bağırdım. Burada jandarma vardı hemen geldi. Jandarma bebeğimi elimden aldı, kalp masajını yaptı, çocuğumu geri döndürdü. Daha önceden bir rahatsızlığı yoktu, sadece soğuk algınlığı vardı. Bebeğim şimdi hastanede tedavi altında” dedi.

Bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Doktoru Özlem Çolak ise konuyla ilgili, “Dün acil servise kardiyak arrest olarak getirilen bebeğimizi yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda iken bir kez daha kalbi durdu. Tekrar döndürdük. Şu an için takibine devam ediyoruz. Koyduğumuz herhangi bir tanı yok. Takip ve tedavi devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bebek yoğun bakım servisinde tedavisi süren bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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