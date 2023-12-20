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Kafes-22 operasyonlarında 302 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 şehirde mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen Kafes-22 operasyonlarında 3️02 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 63 ilde düzenlenen operasyonlarda tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 3️02 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki sizlerin duası ve desteği ile terör ve işbirlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kartellerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Devam eden Kafes-22 operasyonlarında ilk belirlemelere göre; 18 ruhsatsız silah, 6️4️ sahte ustalık/kalfalık belgesi, 2️3️ sahte çürük ve engelli raporu, 4️7️9️ başka kişiler adına düzenlenmiş SİM kart, çok sayıda çek, senet ve belgelerle 3️9️6️ basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, sahte plaka basımı yapılan atölyenin de deşifre edildiğini açıkladı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren ve görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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