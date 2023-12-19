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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'savaş' cevabı! Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İbrahim Özkan üzerinden İYİ Parti'ye bir savaş açıldığını belirterek, "Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" demişti. Ekrem İmamoğlu, Akşener'in ismini vermeden cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Uşak'ta İstanbul ve Ankara dahil tüm şehirlerde aday çıkartacaklarını belirterek, partisine operasyon çekildiğini, bunun da bir savaş ilanı olduğunu söyleyip isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu suçlamıştı. İmamoğlu da isim vermeden cevap verdi.

Meral Akşener'e isim vermeden cevap veren İmamoğlu, "Bizim kervanımız çok büyük, adı da İstanbul İttifakı. Ben inanıyorum ki, 16 milyon İstanbullu bize kurulan çeşit çeşit tuzağı, her türlü kumpası ve ne yazık ki bunlara inanan bir kısım insanın o kötü sözlerini görecek ve ona göre karar verecek" dedi. "31 Mart'ta bu ittifak asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak" diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

Kervanımızın gerisinde kalan dostlara...

- O yüzden bugünden itibaren herkese söylüyorum; kervanınıza yeni dostlar katın. Bizim kervanımız aynı duruyor. Kervanımızın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek.

Elimizi tutan tutar, tutmayanın...

- Elimizi tutan tutar, tutmayanın da kendi takdiridir. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak. Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz.

- Gençler bize alıştılar, kötü söz söyleyen, parmağını dik dik sallayan yüzü sık yöneticilere daimi olarak güle güle demeye devam edecekler... 

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