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Türklere 3. sınıf muamele! Genç kadın isyan etti, Fransa'ya tepki yağdı

Bir Türk vatandaşı kadın, 5 yıllık vizesi olmasına karşın Fransa'ya girerken yaşadığı zorlukları anlattı. Sosyal medyada Fransa'ya tepki yağdı.

Fransa'ya giderken adeta ikinci sınıf insan muamelesi gören Türk vatandaşı sonunda patladı. Fransa'ya girerken birçok soru sorulmasından şikayet eden Türk vatandaşı kadın, bu duruma tepki gösterdi.

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı bir video ile anlatan kadın şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa girişlerindeki sorgudan bıktım artık. Elimde 5 yıllık vize var. 3 yılını kullanmışım. Bin kere Fransa'ya girmiş çıkmışım, Fransa'dan almışım. Bana diyor ki 'En son Fransa'ya ne zaman girdiniz', söylüyorum ne zaman girdiğimi. 'Neden Belçika'dan çıktınız' diyor. Yahu size ne? Siz Schengen bölgesi değil misiniz? İstediğim yerden çıkarım.

Ondan sonra sanırım 6 ay içerisinde 90 gün kalıp kalmadığıma bakıyor. Kalmadığım da belli. Onu da gördü, ondan sonra 'Niye Belçika'dan çıkıyorsun' diyor. Gezmek için çıkıyorum ya. Gerçekten bıktım. Böyle bir şey olamaz. Böyle muamele, bu üçüncü sınıf muamele olamaz yani."

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