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Murat Boz'dan bomba itiraf! 'Sütyen markasından teklif aldım'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, yıllar önce bir teknede çekilen görüntülerinin ardından kendisine sütyen markasından teklif geldiğini söyledi.

Şarkıcı Murat Boz'un 2012 yılında tekne tatili yaparken çekilen kareleri o dönem gündem olmuştu. YouTube'da Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov programına konuk olan 43 yaşındaki şarkıcı, "Tatildeydim. Bir gün kalktım ve gazetenin manşetindeydim. O zaman bu kadar hoş karşılamadım, sinirlendim" dedi.

Boz sözlerine "Ben o memeleri gördüm, tatil benim için o an bitti. Tabii ki şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert edecek bir pozisyonda olmazdım" diye devam etti.

"O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi"

Boz o görüntülerin ardından kendisine bir sütyen markasından teklif geldiğini "O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. Bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı. Şu anki kafam olsa saniye düşünmem kabul ederdim" sözleriyle ifade etti.

Ünlü şarkıcı "O dönem yaşananların spora önem vermemde katkısı var" dedi.

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